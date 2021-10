Fortaleza terá vacinação contra Covid no feriado de Dia de Finados; veja locais

17:49 | Out. 31, 2021

Fortaleza terá vacinação contra Covid-19 no feriado de Dia de Finados. A Prefeitura divulgou, por meio das redes sociais, a programação para a segunda-feira, 1/11, com os locais em que haverá atendimento de livre demanda. Para serem atendidos, os fortalezenses devem dirigir-se a locais destinados aos públicos nos qual se encaixam.

A Prefeitura destaca que o atendimento de livre demanda depende da capacidade diária máxima de cada centro de vacinação.

Também já estão disponíveis as listas com agendamento para segunda dose da vacina contra a Covid-19 e para terceira doses de idosos até a terça-feira, 2/11.

1ª dose

Para residentes de Fortaleza cadastrados há mais de 24 horas no Saúde Digital

Gestantes e adolescentes de 12 a 17 anos

Locais: Centro de Eventos e Shopping Iguatemi e RioMar Fortaleza

Pessoas de 18 a 59 anos

Locais: Sesi Parangaba e Cucas (Barra, Jangurussu, Mondubim e José Walter)

Pessoa com 60 anos ou mais

Local: Centro de Eventos

2ª dose

Para pessoas que faltaram ao dia agendado para a vacinação ou chegaram à data-limite da segunda dose das marcas:

AstraZeneca

Locais: Centro de Eventos e Shoppings RioMar Kennedy e Iguatemi

Pfizer

Local: Centro de Eventos

CoronaVac

Locais: Centro de Eventos e Sesi Parangaba

3ª dose

Para pessoas que faltaram ao dia agendado para a terceira dose

Atendimento para idosos

Locais: Centro de Eventos (Drive) e Shoppings RioMar Kennedy e Iguatemi

Atendimento para imunossuprimidos

Local: Centro de Eventos

Listas de agendamento

Também estão disponíveis, no site da Prefeitura, as listas de agendamento para a segunda dose e, no caso de idosos, para a terceira dose da vacina contra a Covid-19. Nesta segunda-feira são aguardadas 4.031 pessoas para a segunda dose das vacinas CoronaVac e Pfizer e 7.361 idosos para a dose de reforço.

Para terça-feira, 2/11, a Prefeitura aguarda 2.124 pessoas para a segunda dose das vacinas CoronaVac e Pfizer, além de 5.652 idosos para a dose de reforço.

