Máscara é retirada da estátua de Padre Cícero em Juazeiro do Norte

A estátua de Padre Cícero localizada em Juazeiro do Norte teve a máscara retirada pelo Corpo de Bombeiros do Ceará nesta quinta-feira, 28. De acordo com a administração do Horto, onde fica a imagem, o objeto simbólico fazia parte de uma campanha para o incentivo do uso de máscaras. Apesar do uso da proteção ainda continuar sendo obrigatório na cidade e no Horto, a estátua não carregará mais o símbolo.

"Certos de que fizemos uma sólida campanha, junto com outros órgãos públicos e privados, contamos com os frutos dessa iniciativa, reforçando a importância da continuidade da utilização da máscara, visto que ainda estamos enfrentando a pandemia, mesmo com a diminuição de contágios e mortes em decorrência do vírus Sars-Cov-2", diz a nota lançada pela Obra Salesiana de Juazeiro, responsável pela manutenção do Horto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo a administração, uma pintura deve ser realizada no rosto da estátua em breve como parte da manutenção.

Por meio de assessoria de imprensa, a prefeitura de Juazeiro afirmou acreditar que "ainda não é o momento" para a retirada da máscara da estátua. A decisão foi tomada pela administração da estátua, não tendo ligação com o poder municipal.

Tags