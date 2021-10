Barbalha inicia construção do Centro de Oncologia Pediátrica

21:14 | Out. 28, 2021

O lançamento da obra de construção do Centro de Oncologia Pediátrica do Hospital Maternidade São Vicente de Paulo (HMSVP), no município de Barbalha, aconteceu nesta quinta-feira, 28. Ao todo, 13 leitos e sete poltronas para medicações irão compor a nova ala. A previsão para conclusão das obras é de cerca de oito meses.



Para a diretora do hospital, Juliana Dayse, a nova ala é um marco fundamental para toda a região do Cariri e para regiões vizinhas. “Essa construção é para oferecer mais qualidade de vida para as crianças e seus familiares, evitando assim, esse traslado para Fortaleza e outras regiões”, afirmou em entrevista ao repórter Guilherme Carvalho, da rádio CBN Cariri.

No ano passado, o HMSVP conseguiu arrecadar R$ 62 mil para o projeto de humanização da ala oncológica pediátrica, após a realização de uma live solidária. O orçamento era de R$ 354,3 mil. Na época, a instituição contava com dois leitos de enfermaria, um de isolamento e sete cadeiras de quimioterapia. O objetivo da construção da ala, era aumentar esse número para 16 leitos e 12 cadeiras.



