Homem é preso suspeito de matar o próprio pai em Itaiçaba

Crédito: Divulgação/Policia Civil do Estado do Ceará

João Ferreira de Sousa foi preso em flagrante nesse domingo, 18, suspeito de matar o próprio pai, Paulo Nei Alves Ferreira, de 67 anos, na localidade de Rancho do Povo, em Itaiçaba (na região do Litoral Leste do Estado). Conforme Auto de Prisão em Flagrante (APF), o crime teria ocorrido após a vítima reclamar do excessivo uso de drogas por parte do filho.



Ainda segundo o APF, com base em depoimento de testemunha, João deu um soco no pai e, em seguida, atirou com uma espingarda contra ele. “Ato contínuo (ele) se apoderou de uma barra de ferro e continuou as agressões mesmo seu pai já caído ao solo”.



João fugiu em direção a uma região de mata, mas foi alcançado pela Polícia Militar. Ele foi conduzido para a Delegacia Regional de Aracati, município vizinho a Itaiçaba, onde foi autuado. Ele teve a prisão preventiva decretada em audiência de custódia realizada nesta terça-feira, 20.