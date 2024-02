Homem suspeito de expulsar moradores em Caucaia é preso

Repórter do caderno de Cidades

Com o suspeito, foram apreendidas uma espingarda calibre 12 e 13 munições

“Durante a abordagem, a arma e munições foram localizadas no interior de uma bolsa que estava com ele, que foi preso em flagrante”. José Ruan foi autuado por integrar organização criminosa e por porte ilegal de arma de fogo.

Um homem de 22 anos foi preso em flagrante nesse domingo, 18, em Caucaia (Região Metropolitana de Fortaleza), suspeito de expulsar famílias de suas residências no bairro Coité Pedreira . Com ele, a Polícia Militar apreendeu uma espingarda calibre 12 e 13 munições.

Submetido a audiência de custódia nessa segunda-feira, 19, ele teve a prisão preventiva decretada. “Saliente-se que a região de CAUCAIA apresenta altos índices de violência, em face da atuação de grupos organizados, bem estruturados e ramificados, com atuação em diversos crimes e temido pela população pela forma violenta que geralmente agem”, afirmou na decisão o juiz Caio Lima Barroso



“Logo, a manutenção da prisão do autuado se justifica, na medida em que pelas próprias circunstâncias do caso concreto, faz-se necessário avançar nas investigações, cujo sucesso esbarra no temor e inexistência de testemunhas”.