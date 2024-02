Seminarista acusado de estupro de vulnerável é preso em Maracanaú

Durante um ano de ameaças, a vítima teve medo e não relatou a violência sexual. Diante dos fatos, foi solicitada a prisão preventiva do seminarista. Com os mandados necessários, equipes da Polícia Civil foram até a casa onde o homem estava em Maracanaú, onde ele foi localizado e preso. A PCCE segue investigando o caso e está a procura de identificar outras vítimas.

Os trabalhos começaram após os policiais civis da Delegacia Regional de Itapipoca terem conhecimento sobre os fatos. O homem, que é seminarista, ajudava nos trabalhos religiosos de uma comunidade localizada em Itapipoca . O crime ocorreu no dia 3 de janeiro de 2023, mas só foi noticiado por meio de B.O no dia 29 de janeiro deste ano.

Um homem de 22 anos foi preso nesta quarta-feira, 21, pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), em Maracanaú . Ele é suspeito de cometer estupro de vulnerável contra um adolescente de 14 anos. O crime ocorreu em Itapipoca e a prisão ocorreu por força de mandado de prisão preventiva emitida em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Denúncias:

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Regional de Itapipoca: (88) 3673.7042