Quatro suspeitos de matar adolescente de 14 anos em Beberibe são presos

Imagem de apoio ilustrativo. Viatura da Polícia Civil do Ceará / Crédito: Divulgação / SSPDS

Uma operação em conjunto realizada por agentes das polícias civil e militar do Ceará resultou na prisão de três homens e na detenção de um adolescente suspeitos de terem participado de um homicídio doloso. O crime aconteceu em Beberibe, na última quinta-feira, 20,e as prisões se deram no dia seguinte.

As capturas dos suspeitos aconteceram em Aracati e Fortim, municípios próximos a Beberibe. Os quatro estão à disposição da Justiça.



O crime, acontecido na última quinta-feira, 20, teve como vítima um adolescente de 14 anos. O jovem foi morto em uma praça do distrito de Parajuru, em Beberibe.



Após o homicídio, foram acionadas composições do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), da Força Tática (FT) e do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (Bepi), da PMCE, que realizaram buscas nas proximidades.

Adolescente é morto em Beberibe; suspeitos foram presos em Aracati e Fortim Durante as investigações, os policiais começaram a monitorar a localização dos criminosos. O primeiro deles, de 19 anos, foi preso em um bar no município de Aracati. Com ele, os policiais encontraram um revólver calibre 38 e uma pistola calibre 380. As armas, conforme a polícia, foram utilizadas para cometer o crime. Ainda de acordo com informações dos policiais, o armamento estava enterrado.



Outros dois homens também foram presos em Aracati. Um deles, de 22 anos, já tem passagem na polícia por tráfico de drogas. Ele é irmão do jovem de 19 anos capturado com as armas.

Por último, foi realizada a prisão de um adolescente de 17 anos em Fortim. Com ele, foram encontradas uma quantidade de drogas e uma arma de fogo de fabricação artesanal.

Todos os suspeitos foram levados à Delegacia Municipal de Beberibe, que está à frente do caso.