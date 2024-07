Delegado Civil é condenado a prisão e perda imediata do cargo após agredir mulher no Ceará

O delegado da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) Paulo Hernesto Pereira Tavares foi condenado pela Justiça a nove anos e seis meses de prisão e à perda imediata do cargo público em detrimento de uma agressão contra uma mulher no município de Aurora, no Interior do Estado.

O caso supramencionado ocorreu em novembro de 2023, ocasião na qual Paulo protagonizou uma discussão no trânsito, agrediu uma mulher, caluniou um policial militar e desacatou uma funcionária pública. Ele deverá pagar uma multa de danos morais às vítimas, cujo valor somado é de R$ 67 mil.

A denúncia do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) foi acatada pela Vara única da Comarca de Aurora nessa quinta-feira, 18. O órgão sentenciou Paulo Hernesto pelos crimes de lesão corporal, calúnia, ameaça, resistência e desacato, todos previstos no Código Penal Brasileito (CPB). O homem também foi condenado por dirigir sob efeito de álcool, listado no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).