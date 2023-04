Cantora Taty Girl sofre acidente a caminho de show em Natal

A forrozeira e demais acompanhantes que estavam no carro em que a cantora colidiu com uma vaca na BR-226 não tiveram ferimentos

A cantora Taty Girl sofreu um acidente de carro após uma vaca surgir inesperadamente na frente do veículo em que estava sendo transportada neste sábado, 22. O susto aconteceu logo depois dela deixar um show em Alto do Rodrigues, no Rio Grande do Norte/RN, onde tem realizado mais uma edição da festa "Baú da Taty Girl".

Segundo a equipe da cantora cearense, ninguém ficou ferido. Além do motorista, a forrozeira estava com um produtor quando trafegava em uma via na BR-226.

Com a colisão no animal, o carro dela ficou danificado, principalmente nas partes da frente e da lateral.

Taty Girl seguirá com o fluxo de shows de maneira normal mesmo depois do ocorrido.





