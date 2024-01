BR-222: trecho da rodovia no Ceará registra 150 acidentes em 2023

Mesmo sendo considerado urbano, com limite de velocidade de 60km/h, o trecho entre os quilômetros 0 e 5,4 da BR-222 chegou a registrar veículos com mais de 150km/h. Em 2023, a extensão da rodovia teve 150 acidentes, sendo 39 graves, com 180 feridos e três mortos.

Por esse motivo, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou, entre os dias 19 e 28 de janeiro, a 3ª fase da Operação Velocidade Máxima, no Ceará, com foco no trecho, que fica entre Fortaleza e Caucaia. Com um radar portátil, a operação capturou, em 10 dias, 2.550 imagens durante cerca de 80 horas e contou com equipe dedicada especificamente para a fiscalização de velocidade.

Para o policial rodoviário federal Diohene Lourenço, é importante frisar que fiscalizar é diferente de multar. “Sempre que se fala em fiscalização de velocidade surgem questionamentos equivocados sobre 'indústria da multa'. A multa só existe se o condutor insistir em desrespeitar o limite de velocidade, mesmo com toda a orientação, sinalização e comunicação que fazemos sobre o assunto”, alerta Diohene.