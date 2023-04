Funcionário é morto a tiros por dupla armada dentro de mercearia em Pacatuba

Um assassinato a tiros foi registrado dentro de uma mercearia nesta sexta-feira, 28, em Pacatuba, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A vítima é um jovem de 20 anos que trabalhava como empacotador no estabelecimento, localizado na Avenida José Guilherme, no Bairro Pavuna. Toda a ação foi filmada por câmeras de segurança.

Nas imagens, o funcionário aparece ao lado do balão da mercearia despachando compras de dois clientes. Em questão de segundos, dois homens encapuzados e armados no local e efetuam disparos à queima roupa contra a vítima. Assustada, a mulher que estava no caixa do estabelecimento se esconde embaixo do balcão e os dois clientes que estavam sendo atendidos correm às pressas para o lado de fora.

O jovem alvejado morreu na hora. Ele foi atingido por pelo menos nove disparos. A dupla que cometeu o crime chegou ao local em um carro de passeio, ambos nos bancos traseiros. O carro ficou estacionado a poucos metros da entrada da mercearia, como motor ligado, pronto para auxiliar na fuga dos homens. Não é possível identificar o motorista nas imagens.

Equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar foram acionadas e solicitaram socorro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) assim que chegaram ao local, mas a vítima não apresentava mais sinais vitais. O corpo foi recolhido pela Perícia Forense. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o crime será investigado pela Delegacia Metropolitana de Pacatuba.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode colaborar com o andamento das investigações deste caso, enviando informações que auxiliem nos trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas por telefone e aplicativo de mensagens. A Secretaria assegura o sigilo e anonimato dos denunciantes.

Delegacia Metropolitana de Pacatuba: (85) 3101 3350

Disque-Denúncia SSPDS: 181

WhatsApp SSPDS: 85 3101 0181

