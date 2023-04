Ceará encerra jejum de gols no Brasileirão Feminino, mas perde para Athletico-PR

Alvinegras balançam as redes pela primeira vez na temporada, mas são derrotadas por 4 a 2 pelo Furacão, no Domingão, e seguem sem pontuar na competição

O Ceará pôs fim ao jejum de gols na temporada 2023 e balançou as redes pela primeira vez, mas não conseguiu superar o Athletico-PR e perdeu por 4 a 2, na tarde deste sábado, 29, no estádio Domingão, em Horizonte, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro Feminino A1.

Vovô e Furacão fizeram a reedição da final do Brasileiro Feminino A2 de 2022. Naquela ocasião, o Rubro-Negro levou a melhor no jogo de ida, o Alvinegro venceu no embate de volta e ganhou nos pênaltis para conquistar o título nacional. Desta vez, no duelo na elite, a equipe paranaense conseguiu o triunfo em solo cearense.

O Athletico-PR saiu na frente na reta final do primeiro tempo, aos 40 minutos, com gol de Verônica. O Ceará reagiu rápido na segunda etapa e conseguiu o empate aos 12, com a atacante Elena, que recebeu na pequena área e emendou para as redes. Foi o primeiro gol das alvinegras nesta temporada, feito bastante celebrado pelas jogadoras.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A comemoração, porém, durou pouco tempo. Três minutos depois, Nathalia colocou as visitantes novamente à frente do placar ao receber cruzamento livre na área e mandar para o fundo das redes. Nayara, aos 35 minutos, marcou o terceiro gol após bate-rebate na área.

As donas da casa diminuíram aos 43, quando Amália aproveitou vacilo da defesa rubro-negra e finalizou colocado. O Ceará pressionou nos minutos finais em busca do empate e teve duas grandes oportunidades nos acréscimos, mas viu a goleira Thaís Helena, ex-alvinegra, fazer boas defesas. No minuto final, Duda, de pênalti, ampliou para o Athletico-PR e deu números finais ao confronto.

O Vovô, portanto, segue sem vencer em 2023 e acumula nove derrotas em nove partidas no Brasileirão Feminino. O próximo compromisso do time de David Lopes será contra o Real Brasília-DF, no próximo dia 7, às 15 horas, no estádio Defelê, em Brasília.

Tags