Via de acesso à casa de Patativa do Assaré será revitalizada no Cariri

Casa do poeta cearense é localizada em uma pequena propriedade rural da região de Assaré. Investimento de R$ 9 milhões foi assinado no último sábado, 5

Foi autorizado o início das obras de pavimentação em vias urbanas e rurais do acesso à casa onde viveu com Patativa do Assaré, localizada na cidade de Assaré, na região do Cariri, a 470km de Fortaleza. Assinada pelo governador Camilo Santana (PT) nesse sábado, 5, a ordem de serviço beneficiará o lugar de origem do poeta, que completaria 113 anos ontem.

Construída na Serra de Santana, a casa do poeta é localizada em uma pequena propriedade rural da região. A demanda por acesso urbanizado à localidade é antiga. O investimento de R$ 9 milhões será destinado a 17 quilômetros de vias, com serviços de proteção ambiental, drenagem, instalação de bueiros, pavimentação, revestimento asfáltico, e sinalização horizontal e vertical.

Durante o evento, Camilo, natural do Crato, reforçou o prestígio da figura cearense. “Um grande artista popular que nos orgulha. E eu tenho mais orgulho porque conheci Patativa desde menino. Os meus pais eram amigos dele, que também foi um político”, comentou. “Na época da ditadura, foi um defensor da democracia, do povo mais pobre, do agricultor e do Ceará. Que merece todas as nossas homenagens”.

A ordem de serviço foi assinada em solenidade realizada na Praça da Matriz de Assaré, ao lado do Memorial Patativa do Assaré. Alem do governador, estiveram presentes o superintendente de Obras Públicas do Ceará, Quintino Vieira; o prefeito do município, Libório Leite; além de familiares do contador e outras autoridades, entre deputados estaduais e federais e lideranças locais.

Patativa do Assaré foi intérprete e porta-voz dos valores do sertão cearense e nordestino. Além de poeta, também foi contador, repentista e compositor, sendo considerado um dos porta-vozes mais premiados do País.



