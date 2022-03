Morre Zélia Franklin, uma das fundadoras do PT Ceará

Além de ter participado do estabelecimento do partido no Estado, a socióloga atuou na área da saúde e dos movimentos sociais no Ceará. O velório de Zélia ocorreu às 14 horas da quinta-feira, 2, dia do seu falecimento

A socióloga e advogada Zélia Franklin faleceu na madrugada da última quinta-feira, 2 de março. Conhecida por sua trajetória na política cearense, a servidora ajudou a fundar o Partido dos Trabalhadores (PT) no Ceará e atuou em áreas da saúde e dos movimentos sociais no Estado.

Zélia era especialista em Saúde e Desenvolvimento Sustentável e mestra em Sociologia e Desenvolvimento Agrícola. Já passou por instituições como a Secretaria da Saúde (Sesa) e a escola de Saúde Pública, chegando a integrar a Divisão de Saúde do Trabalhador e Meio Ambiente da Vigilância Sanitária. Enquanto servidora estadual, atuou em movimentos sindicais e na luta por serviços públicos de qualidade para a população cearense. A ambientalista também tem passagem pela secretaria de meio ambiente do PT.

A socióloga também assessorou o Conselho Estadual de Saúde (Cesau) e já foi coordenadora do Centro de Referência de Saúde do Trabalhador de Fortaleza (Cerest) e assumiu a supervisão do Núcleo de Atenção à Saúde do Trabalhador da Coordenadoria de Políticas e Atenção à Saúde da Sesa. Franklin também foi ex-coordenadora do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual do Ceará (Mova-se).

A Central Única dos Trabalhadores (CUT) no Ceará lamentou o falecimento. "A companheira Zélia teve uma grande trajetória de luta", comentou. "A CUT Ceará se solidariza com a família e amigos neste momento de imensa dor". Tendência interna do PT Ceará fincou a contribuição de Zélia à política como inesquecível. "Sua leveza e companheirismo nos deixarão saudade, mas nos inspiram a seguir lutando e escrevendo novas páginas na história do partido que Zélia ajudou a fundar".

Figuras políticas como o deputado Guilherme Sampaio (PT) também se manifestaram sobre a perda. "Sua luta, generosidade, empatia e caráter serão sempre lembrados por nós, e seguirão nos fortalecendo na defesa da Democracia e na resistência em busca de uma sociedade mais democrática e justa para todos!", comentou em publicação nas redes sociais. O velório de Zélia ocorreu às 14 horas do mesmo dia.

