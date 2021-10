Motorista atropela crianças e menino de 10 anos morre no acidente

Um motorista atropelou duas crianças de 10 e 14 anos de idade e uma delas, o menino de 10 anos, morreu. O caso foi registrado por volta das 21 horas do último domingo, 10, quando o condutor do automóvel invadiu a ciclovia da pista de rolamento. Ele abandonou o veículo e não socorreu os garotos. O caso foi registrado na CE-176, em Assaré, cidade localizada a 469,9 km de Fortaleza.

De acordo com a Polícia Militar do Ceará (PMCE), o condutor, identificado como Edgar Araújo Ferreira, de 30 anos, foi preso por lesão corporal e embriaguez ao volante. O acidente registrado na localidade de Serra da Ema, zona urbana de Assaré, envolveu o carro Gol de cor vermelha.

Sobre o assunto Bancas de apostas no Centro de Fortaleza são incendiadas após um mês de ameaças

Abatedouro clandestino é interditado no bairro Vila Velha, em Fortaleza

Homem de 59 anos morre afogado na praia do Mucuripe

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A primeira criança sofreu fratura em uma das pernas e foi socorrida para uma unidade hospitalar, a segunda estava com suspeita de traumatismo craniano e foi levada por uma aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer).

De acordo com a PMCE, a equipe do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE) também esteve no local e produziu um Boletim de Acidente de Trânsito (BOAT). Edgar foi detido pela população na Serra do Pilar, nas proximidades do local do acidente, e estava com sinais de embriaguez e lesões. O suspeito informou para a equipe que foi agredido pela população, que estaria revoltada com o acidente. Edgar Araújo foi apresentado na Delegacia do Crato, onde foi feita a autuação.

Tags