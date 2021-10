Homem de 59 anos morre afogado na praia do Mucuripe

Um homem de 59 anos morreu afogado na tarde dessa segunda, 11, no bairro Mucuripe, na Área Integrada de Segurança 1 (AIS 1) da Capital. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) apura uma morte acidental.

De acordo com a SSPDS, um Boletim de Ocorrência (B.O) foi registrado na Delegacia do 7° Distrito Policial. A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e a Polícia Militar do Ceará (PMCE) também estiveram no local da ocorrência.

