Dois homens são presos suspeitos de negociar armas em Araripe

Indivíduos, de 59 e 68 anos, foram detidos em posse ilegal de três armas de fogo; Eles foram conduzidos até a Delegacia de Polícia Civil de Crato
Dois homens, de 59 e 68 anos, foram presos portando um revólver e duas espingardas em suas residências, localizadas em Araripe, distante a 567,49 km de Fortaleza, nessa quinta-feira, 6. Prisão aconteceu após denúncias de que a dupla estaria negociando armamentos na região. 

Conforme a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Polícia Militar do Ceará (PMCE) recebeu a informação de que a negociata estaria acontecendo no bairro Lagoa da Mata, na zona rural. 

Policiais foram até o local e abordaram os suspeitos indicados. O homem de 68 anos guardava em sua casa uma espingarda .12 sem munição. Já o de 59 tinha em sua residência um revólver .38 e uma espingarda .12, além de dois cartuchos intactos. 

Indivíduos foram conduzidos até a Delegacia de Polícia Civil de Crato junto às armas de fogo apreendidas e colocados à disposição da Justiça.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181
WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181
E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br

