Dois homens são presos suspeitos de negociar armas em Araripe

Dois homens, de 59 e 68 anos, foram presos portando um revólver e duas espingardas em suas residências, localizadas em Araripe, distante a 567,49 km de Fortaleza, nessa quinta-feira, 6. Prisão aconteceu após denúncias de que a dupla estaria negociando armamentos na região. Leia também | Homem é preso por ameaçar e extorquir comerciantes em Sobral

