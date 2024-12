Homem suspeito de estuprar e atear fogo contra menina de 14 anos é preso em Araripe

Investigações apontam que o suspeito mantinha relações com a vítima, o que configura crime. Prisão aconteceu nessa quinta-feira, 5, pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE)

Um homem de 24 anos foi preso suspeito de estuprar e atear fogo contra o corpo de uma adolescente de 14 anos. A prisão aconteceu nessa quinta-feira, 5, no município de Araripe, a 567,49 quilômetros de Fortaleza, pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE).

Conforme as investigações, o homem mantinha relações com a vítima, o que configura crime de estupro de vulnerável. No Código Penal Brasileiro, é previsto pena de 8 a 15 anos de reclusão. O suspeito também é investigado por lesão corporal no contexto da violência doméstica por atear fogo contra a vítima.