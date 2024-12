CE e SP: operação contra jogos de azar identifica transações financeiras superiores a R$ 300 milhões

Estão sendo cumpridos, nesta sexta-feira, 6, no Ceará e em São Paulo, seis mandados de busca e apreensão. Foram sequestrados sete imóveis e um veículo de luxo

Operação policial "Apostas Encerradas" contra jogos de azar e lavagem de dinheiro cumpre, nesta sexta-feira, 6, seis mandados de busca e apreensão no Ceará e em São Paulo, sequestra sete imóveis e um veículo de luxo, além de bloquear contas. Investigações identificaram R$ 40 milhões em movimentações de valores contestáveis, não compatíveis com a renda dos suspeitos. As transações financeiras suspeitas são superiores a R$ 300 milhões.

A ofensiva, realizada em parceria com a Receita Federal, revelou que a rede criminosa utilizava pessoas para ocultar e movimentar recursos obtidos de forma ilícita, proveniente da exploração de jogos de azar no estado do Ceará.