ICMBio realiza ações de conscientização na Semana da Água e da Árvore

Durante a Semana da Água e da Árvore, celebração que teve início nesse domingo, 19 de março, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) Araripe vai realizar uma série de ações de conscientização voltadas para a população, com foco na preservação desses recursos.

Em entrevista ao repórter Farias Júnior, da rádio CBN Cariri, o diretor do instituto no município, Carlos Augusto de Alencar, informou que a instituição já deu início às atividades para marcar a data.



Dentre as iniciativas promovidas pelo ICMBio Araripe em parceria com secretarias municipais, que vão ocorrer na próxima semana, estão ações de conscientização e orientação. De acordo com o diretor, o instituto costuma integrar as escolas nas dinâmicas desenvolvidas.

Nesta semana, deve ocorrer também uma reunião do conselho da APA Chapada do Araripe Floresta Nacional do Araripe, durante a qual serão promovidas palestras educativas e a construção de um plano de ação para 2023, com enfoque na preservação da água e das florestas.

Para Carlos Augusto, a importância da conservação desses ambientes tem relação não só com a abundância, mas com a qualidade em que se encontram. Por isso, ele colocou que é importante entender como tratar os afluentes e evitar a poluição da água que vai ser aproveitada para consumo ou utilizada para diferentes atividades.

"Só pra que a gente tenha uma noção da dimensão com relação ao bem de água e florestas no mundo, a gente tem mais de 1,4 bilhão de pessoas que não têm acesso à água. Então, o termo abundância de água é completamente relativo. Você ter muita água não quer dizer que aquela água que você tem é uma água de qualidade", afirmou o diretor durante entrevista à rádio CBN Cariri.

Sobre as florestas, a nível nacional, ele lembra que 1,5 milhão de hectares (hc) de área florestal já foram perdidos, número que vem aumentando a cada ano. “Isso é muito perigoso. A nossa relação com o planeta Terra tem alterado drasticamente o clima.”

As ações promovidas pelo ICMBio Araripe serão abertas ao público e devem ocorrer durante a próxima semana.



