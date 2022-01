Agricultor cearense colhe mandioca de 1,68m em Ararendá

A próxima semana será recheada de mandioca na casa do agricultor Raimundo Nonato de Sousa, 65. Ele colheu uma mandioca de 1,68 metro no seu sítio em Ararendá, interior do Ceará, neste domingo, 16. A informação é do portal G1 CE.

De acordo com o agricultor, essa não é a primeira vez que colhe uma mandioca gigante. Há 30 anos, ele diz ter colhido uma de dois metros em outro sítio de Ararendá, perto da lagoa de Santo Antônio. “Lá dá mandioca grande”, contou ao portal de notícias.

Cultivador de milho, feijão e gergelim, Raimundo está há três anos lavrando a mandioca gigante. Ela foi dividida e distribuída entre cinco famílias. A vizinha, ele afirma, irá preparar um bolo com a parte dela. Já o agricultor pretende comê-la cozida.



