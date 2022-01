Mesmo com tempo instável, famílias aproveitam o domingo na Cidade da Criança

No Centro de Fortaleza, a recém-reformada Cidade da Criança passa a ser ponto de apoio fixo da Ciclofaixa de Lazer. A partir deste domingo, 16, além dos serviços de apoio costumeiros, a iniciativa de mobilidade urbana ganha atividades específicas para o público infantil. As ações educativas funcionam das 8 às 11 horas.

Uma das principais novidades é a primeira edição do projeto Minicircuito de Bike Infantil. A ideia é promover a educação, prática e segurança das crianças no uso da bicicleta. “A gente passou bastante a andar de bicicleta, agora tem muita ciclofaixa na Cidade. Meu marido, por exemplo, vai todos os dias para o trabalho pedalando. Então, achamos bem interessante trazê-los para cá, desde pequenos, se conscientizarem sobre como transitar de forma segura”, conta Samara Karine Pinheiro.

Ela e o marido levaram os dois filhos para se divertirem e aprenderem na manhã deste domingo, 16. Elias e Matias, com 8 e 5 anos, respectivamente, aproveitaram para aprender sobre boas práticas no trânsito por meio de um jogo de tabuleiro gigante. “A gente também ainda não conhecia aqui depois da reforma e resolvemos aproveitar esses momentos com eles”, conclui.

O tempo instável desta manhã, alternando entre sol e chuva, também não foi impedimento para Maria Júlia Benevides, de 9 anos, e sua mãe, Carolina Benevides. “Lá em casa somos três pessoas que andamos de bicicleta, tanto para o colégio quanto para o trabalho, e ela também está nessa pegada de querer deixar o carro em casa”, explica a mãe. “É importante educá-los desde pequenos para essa nova mobilidade. E também aproveitamos para economizar gasolina e ainda fazer bem para nossa saúde e para o meio ambiente.”

Nas atividades deste domingo, Maria Júlia Benevides, de 9 anos, conta que aprendeu que precisa respeitar os pedestres e para na faixa para que eles atravessem. (Foto: FABIO LIMA)



André Luis Barcelos, gerente de educação da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), expõe que o objetivo da ação é "estimular o uso da infraestrutura cicloviária de forma segura". "O foco aqui são as crianças, mas também fazemos orientação e apoio dos ciclistas adultos. A tendência é que a gente agregue cada vez mais atividades e serviços, para que as pessoas percebam a cidade", afirma, acrescentando que trazer visibilidade para os ciclistas traz maior segurança a eles e a todo o tráfego.

Como novo ponto de apoio em substituição ao Passeio Público, a Cidade da Criança conta com a distribuição de placas de sinalização que incentivam o respeito aos ciclistas; a oferta de serviços, como aferição de pressão arterial, por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu); e a entrega de mudas de plantas pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma).

Mudanças nas rotas da Ciclofaixa de Lazer

Neste domingo, 16, as rotas sul, leste e oeste funcionam das 6 às 12 horas. O Anfiteatro do Parque do Cocó, a Igreja Nossa Senhora Aparecida e a Praça Jonas Gomes de Freitas (atrás do North Shopping Fortaleza) se mantêm como ponto de apoio aos ciclistas.

Orientadores da AMC, da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) e da Guarda Municipal dão suporte aos usuários de bike nas três rotas, que tiveram adaptações no percurso e a rota sul ampliada.

Rota Leste

A rota Leste sai do início da ciclovia da avenida Washington Soares em direção à Cidade da Criança, passando pelo ponto de apoio do Anfiteatro do Parque do Cocó. O percurso segue pela av. Sebastião de Abreu, av. Padre Antônio Tomás, av. Senador Virgílio Távora, av. Antônio Justa, av. Abolição, av. Beira-Mar (podendo acessar pela ciclovia paisagística para o Mercado dos Peixes), av. Historiador Raimundo Girão, av. Alberto Nepomuceno, rua Dr. João Moreira, rua Floriano Peixoto e rua Pedro Pereira até a Cidade da Criança.

Rota Oeste

A rota Oeste liga a Praça Jonas Freitas, conhecida como Praça dos Animais ou Praça do North Shopping, no bairro São Gerardo, à Cidade da Criança e à avenida Beira-Mar. O circuito passa pela rua Braz de Francesco, av. Bezerra de Menezes, rua Justiniano de Serpa e av. Domingos Olímpio (onde pode se conectar com a rota Sul, pela Rua General Sampaio). Segue ainda pela rua Pedro Pereira até a Cidade da Criança ou segue até a rua Carlos Vasconcelos em direção à av. Beira-Mar (ciclovia paisagística), onde se conecta com a rota leste, em direção à Cidade da Criança ou ao Parque do Cocó.

Rota Sul

A rota Sul liga a Praça da Igreja Nossa Senhora Aparecida, no bairro Montese, à Cidade da Criança. O percurso parte da avenida Professor Gomes de Matos e vai pela rua Jorge Dumar, av. Eduardo Girão, Avenida da Universidade e av. Domingos Olímpio (onde se conecta com a rota oeste, em direção a av. Beira-Mar). Continua pela rua Carlos Vasconcelos, rua General Sampaio, rua Pedro Pereira seguindo para a Cidade da Criança e conectando com a rota Leste, em direção à av. Beira-Mar ou ao Parque do Cocó.



