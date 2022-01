Chove em 94 municípios cearenses nas últimas 24h; veja 10 maiores precipitações

O Ceará registrou chuva em pelo menos 94 municípios cearenses entre as 7 horas desse sábado, 15, e as 7 horas deste domingo, 16. Os dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), atualizados às 10h20min de hoje, mostram que o maior volume de precipitação foi notificado em Hidrolândia, com 112 mm.

O município de Hidrolândia, na mesorregião do noroeste cearense, foi também o único a somar mais de 100 mm de chuva. Indepedência foi a segunda cidade com maior volume, com 81.3 mm. Em seguida, aparecem os registros de Ibiapina (70 mm), Crateús (69.4 mm), Independência (66 mm), Orós (65 mm), Boa Viagem (52 mm), Quixeramobim (47.4 mm) e Martinópole (42.4 m).

As precipitações desta madrugada são resultado da atuação de áreas de instabilidades devido a efeitos locais: relevo, temperatura e disponibilidade de umidade. A Funceme também cita a atuação, no interior do Nordeste, de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN). Este colabora para "a intensificação dos sistemas indutores de chuva".

Para este domingo, 16, a Funceme apontava condições mais favoráveis para chuvas durante a manhã na porção centro-oeste do Estado, principalmente nas macrorregiões do Sertão Central e Inhamuns e na Ibiapaba. Ao longo do dia, a previsão é de céu com poucas nuvens na faixa litorênea.

Chuvas em Fortaleza neste domingo, 16

Na Capital cearense, a chuva começou a ficar mais intensa por volta das 10 horas. O registro das últimas 24 horas, no posto Castelão, foi de 13.8 mm. Até as 11 horas deste domingo, 16, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) não havia sido acionada para alagamentos.

Na Capital cearense, o céu ficou parcialmente nublado durante toda a manhã, com registros de chuvas pontuais. Durante a tarde e à noite, a previsão da Funceme é de céu parcialmente nublado a claro.

Apenas dois semáforos estão inoperantes, mas, conforme a AMC, as falhas não têm relação com oscilação de energia por causa chuva, mas com furtos de cabeamento. Os semáforos com problemas ficam nos cruzamentos da avenida Silas Munguba com a rua José Meneleu e com a rua Dr. Manoel Teófilo.

