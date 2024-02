Chacina de Aracoiaba: tio e sobrinho estão entre as quatro vítimas

Priscila Monteiro, outra sobrinha de Péricles, conta que o tio tinha uma relação próxima com todos os sobrinhos. “Nós somos uma família muito unida. Eram sobrinhos, mas também eram amigos”, disse ao O POVO durante o velório dos parentes.

Foram sepultadas na manhã desta segunda-feira, 19 , as quatro vítimas da chacina ocorrida em Aracoiaba no sábado, 17. Dentre elas, dois homens eram da mesma família. Antônio Péricles, 48, e João Pedro, 24, eram tio e sobrinho , respectivamente.

Péricles, conhecido na cidade como Pequim, era o dono do sítio em que as vítimas estavam reunidas. Segundo a sobrinha, o homem era “íntegro, muito conhecido pela cidade, muito querido por todos”.

João Pedro, o mais jovem entre as vítimas, era graduado em Farmácia e estava em busca de emprego na área, conforme Priscila. “Era um menino alegre, cheio de sonhos, batalhador, havia terminado o curso de Farmácia havia um ano, estava buscando boas oportunidades”, conta. Ele teria expressado vontade de sair do Estado para trabalhar.

“É um misto de tristeza com revolta, com saudade, com vários questionamentos que a gente não compreende o porquê de tanta brutalidade. Fora a falta que vai fazer na família”, diz.

Quem são as vítimas da chacina de Aracoiaba

Além de João Pedro e Perícles, estão entre as vítimas o recém-empossado secretário municipal de Obras Públicas e Mobilidade Urbana, Kennedy Guedes, 36, e Mateus Bezerra, 25, genro do vice-prefeito da cidade, Helder Paz.

Sobreviventes: pelo menos quatro outras pessoas estavam no sítio

Segundo um amigo da família de Pequim e João Pedro que não quis se identificar, a esposa de Kennedy e a namorada de Mateus estavam na casa, mas conseguiram escapar. Um sobrinho de Kennedy e um vereador da cidade também estariam no sítio.

Com informações da repórter Mirla Nobre, enviada à Aracoiaba