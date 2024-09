Gravidez de criança de 11 anos foi denunciada por ligação anônima ao Conselho Tutelar

Imagem de apoio ilustrativo. Vítima engravidou após ter sido estuprada pelo companheiro da avó em Santa Quitéria, no interior do Ceará Crédito: Reprodução/Rawpixel via Freepik

A gravidez de uma criança de 11 anos foi denunciada por meio de uma ligação anônima para o WhatsApp do Conselho Tutelar de Santa Quitéria, no dia 8 de agosto, a 223,46 quilômetros de Fortaleza. A vítima engravidou após ter sido estuprada pelo companheiro da avó. O bebê nasceu no último dia 13 de setembro e está sob os cuidados da família da vítima. De acordo com o conselheiro tutelar do Município, Cricy Oliveira, que recebeu o relato, populares observaram mudanças no corpo da vítima e resolveram fazer a denúncia de uma suposta gravidez. No dia seguinte, uma equipe do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) realizou uma visita na residência da vítima e conversou com a mãe da criança sobre a suspeita. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “A assistente social, com autorização da família, realizou um teste de gravidez que constatou a gestação de 7 meses. O próximo passo foi a realização de demais exames e, em seguida, ir à Delegacia Municipal para registrar um Boletim de Ocorrência (BO). No local, a mãe e a vítima foram ouvidas”, disse o conselheiro.