Homem de 25 anos é preso por estupro de vulnerável em São João do Jaguaribe

A prisão integra a Operação Vale Blindado, que visa diminuir crimes e enfraquecimento de grupos criminosos na região do Vale do Jaguaribe

Um homem de 25 anos que estava foragido da Justiça foi preso na cidade de São João do Jaguaribe, no Ceará, suspeito de estupro de vulnerável. Ele foi capturado nesta segunda-feira, 16, em cumprimento da ordem judicial expedida pela Vara Única Criminal de Limoeiro do Norte.

A prisão integra a Operação Vale Blindado, que visa diminuir crimes e enfraquecimento de grupos criminosos na região do Vale do Jaguaribe.