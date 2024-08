Número de incêndios no Ceará aumenta 12,75% no primeiro semestre de 2024

O Ceará registrou um total de 714 incêndios em residências no período entre janeiro e junho de 2024. De acordo com dados do Corpo de Bombeiros Militar do Estado (CBMCE), número é 12,75% maior ao registrado no primeiro semestre de 2023, quando foram identificados 623 ocorrências do porte.



Em nota publicada nessa quinta-feira, 1º, a corporação considerou disparo como "preocupante" e reforçou "a necessidade de medidas preventivas para garantir a segurança contra incêndios" desse porte.