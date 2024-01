Homem é encontrado morto após nadar em canal de Aracati

O amigo dele relatou ao O POVO que atendeu ao pedido e foi até a casa onde Ojacir morava avisar que ele estava se banhando no canal. Horas depois, Cláudio Henrique, que mora no mesmo sítio da vítima, começou a estranhar a demora e foi até o canal procurá-lo, mas encontrou apenas as roupas que ele vestia.

Equipes da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) e do Corpo de Bombeiros (CBMCE) estiveram no local para ajudar nas buscas. O corpo depois foi encontrado, e a Perícia Forense do Ceará (Pefoce) foi acionada ao local.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) afirma que o caso está a cargo da Delegacia Regional de Aracati. Ainda de acordo com a pasta, a causa da morte só poderá ser detalhada após laudo da Pefoce.