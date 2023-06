Dois homens são presos com motocicletas clonadas em Aracati

Motociclistas tinham indícios de adulteração e clonagem, com as numerações diferentes dos padrões originais

Dois homens foram presos com motocicletas clonadas nessa quarta-feira, 31, em Aracati, na Operação Divisas 2023, da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A ação foi conduzida pelo Grupo de Patrulhamento Tático no trecho da BR-304, localizada no limite do Ceará e do Rio Grande do Norte.

De acordo com a PRF, os agentes registraram duas ocorrências no dia. Por volta das 7h30min, um condutor de 20 anos de idade, em uma motocicleta na cor branca, com placa de Fortaleza, foi parado pelos policiais próximo à divisa com o Rio Grande do Norte.



Na abordagem ao motorista, que é professor de Educação Física e natural do município de Jaguaruana, os policiais constataram que o veículo apresentava indícios de clonagem. As numerações do veículo estavam adulteradas e remarcadas, diferentes dos padrões originais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Após verificação, os agentes constataram que o veículo foi furtado na Capital em novembro de 2022. O condutor foi detido e conduzido, junto com a motocicleta, à Delegacia Regional de Aracati. Ele pode responder pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador veicular.

Ainda na manhã dessa quarta-feira, uma outra motocicleta, com placa do município de Tamboril, também foi parada após os agentes notarem a ausência do lacre de segurança na placa. Na fiscalização, as numerações da motocicleta tinham indícios de lixamento, adulteração e clonagem.

Por conta da intensa adulteração, os agentes não identificaram o veículo original, que pode ter sido furtado ou roubado. Segundo o órgão, o motorista de 39 anos, natural de Alto Santo e sem antecedentes criminais, afirmou que adquiriu a moto há sete meses, pelo valor de R$ 6 mil, com uma pessoa que trabalhava com compra e venda de motos.

O condutor chegou a apresentar um Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo antigo e com indícios de falsificação. O motorista e a motocicleta também foram encaminhados à Delegacia Regional de Aracati. O homem deverá responder por receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador veicular.

As motocicletas serão encaminhadas à Polícia Judiciária para perícia e liberadas para devolução aos legítimos proprietários na Delegacia de Aracati.