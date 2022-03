Aracati muda programação de shows na Semana Santa

Após anunciar festas na Sexta-Feira da Paixão e receber críticas de representantes da Igreja Católica, a Prefeitura de Aracati toma a decisão de não mais realizar a apresentação do cantor Léo Santana, que aconteceria na madrugada de sexta para o sábado. A informação foi divulgava pelo prefeito do Município, Bismarck Maia, através de um vídeo. Ele confirma as festas no sábado e no domingo e diz que a apresentação do cantor pode ser remarcada para a quarta-feira, 20, véspera do feriado de 21 de abril.

“Não teremos festa na noite de sexta e nem na madrugada do sábado, para evitar qualquer dúvida, embora nós já tenhamos amplamente anunciado que não tem Carnaval, muito menos na sexta-feira da Paixão. Na nossa cidade, os eventos promovidos pela prefeitura acontecerão no sábado à noite e no domingo à noite”, explicou Bismarck.

Polêmica

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Após o anúncio de um Carnaval fora de época na Semana Santa, na cidade, a instituição religiosa organizou uma série de ações para que o evento não acontecesse. Foram feitos abaixo-assinados e um pedido do Bispo Diocesano de Limoeiro do Norte, Dom André Vital, para defender na Câmara de Vereadores de Aracati a não realização da festa.

“É uma total insensibilidade político-administrativa, diante do quadro socioeconômico e de saúde em que se encontra a população, em consequência da pandemia de COVID-19. O que tem mobilizado o povo cearense com abaixo-assinados e pronunciamentos, incluindo autoridades eclesiásticas e civis”, disse o Bispo.

Sobre o assunto Petrobras assina termo de encerramento de pendências com a Novonor

Flávia Arruda se despede do governo com acenos a Lira, Pacheco e oposição

Na carta, ele ressaltou que o festival representa “um desrespeito ao tempo litúrgico de maior significação para os cristãos, católicos e de outras denominações, e mesmo de qualquer pessoa de bom senso”. De acordo com o Bispo, mostra a total irresponsabilidade do governo municipal com a Saúde de Aracati. Dom André Vital acredita que a “Paixão no Aracati”, como foi apelidado o evento, é uma afronta ao sentimento religioso e à cultura religiosa cristã.

“Por tal razão, solicito o uso da tribuna na próxima sessão (dia 07 de abril de 2022)

para que possa comparecer a essa Casa e apresentar a esse parlamento as razões pelas

quais os cristãos de Aracati e Região não podem aceitar tal escárnio de sua fé, representado pelo fato de tal "carnaval" viesse a acontecer na Semana Santa”.

Veja um trecho do vídeo:



Tags