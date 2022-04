Ceará segue com tendência de chuvas em todas as regiões neste sábado; veja previsão

Faixa litorânea está entre as principais localidades com concentrações de chuva durante o fim de semana

Todas as macrorregiões do Ceará seguem com tendência de chuvas neste sábado, 2, e domingo, 3. A previsão é da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), divulgada nessa sexta-feira, 1º. Conforme o órgão, o céu deve ficar nublado com chuva em todas as macrorregiões durante todo o fim de semana. Nas últimas 24 horas, choveu em mais de 90 municípios. Os principais acumulados foram registrados em Jucás (80mm); Fortim (80mm) e Icapuí (74mm).

Conforme a previsão da Funceme, para a manhã deste sábado, as chuvas devem ocorrer em todas as regiões do Estado. No período da tarde, as precipitações se concentram na Faixa litorânea, Maciço de Baturité, Ibiapaba, Sertão Central e Inhamuns. A previsão para a noite de hoje é que as chuvas sejam mais observadas em Ibiapaba, Sertão Central e Inhamuns, Cariri e Jaguaribana.

Para o domingo, 3, o órgão destaca que as precipitações iniciam na madrugada, com destaque para o Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Maciço de Baturité, Jaguaribana, Sertão Central e Inhamuns e Cariri. Pela manhã, as pancadas de chuvas se concentram em toda a Faixa Litorânea do Estado seguindo para o início da tarde.

No mesmo período, as precipitações ficam em destaque também no Maciço de Baturité, Ibiapaba, norte do Sertão Central e Inhamuns. As chuvas devem encerrar o domingo na Faixa Litorânea, Ibiapaba, Sertão Central e Inhamuns, Cariri e Jaguaribana.

Segundo os meteorologistas, as chuvas esperadas ocorrem em virtude da proximidade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), principal sistema indutor de chuva na porção norte do Nordeste brasileiro no período de fevereiro a maio. Efeitos locais, como temperatura, relevo e umidade, também influenciam nas precipitações.

Entre as 7 horas dessa sexta-feira, 1º, e as 7 horas deste sábado, 2, choveu em pelo menos 95 municípios cearenses. O boletim parcial da Funceme, atualizado às 8h40min, indica que o município de Jucás, a 394 quilômetros de Fortaleza, registrou o maior acumulado das últimas 24 horas, com 80 mm no posto Jucás. Na Capital, o maior acumulado ocorreu no posto Caça e Pesca, com 53.4 mm.

Confira 10 maiores chuvas por posto do dia

Jucás (Posto: JUCAS) : 80mm

Fortim (Posto: FORTIM) : 80mm

Icapuí (Posto: RETIRO GRANDE) : 74mm

Aquiraz (Posto: SITIO SAPUCAIA FAGUNDES) : 72mm

Maracanaú (Posto: MARACANAU) : 70mm

Jaguaruana (Posto: BORGES) : 69mm

Guaraciaba Do Norte (Posto: GUARACIABA DO NORTE) : 68mm

Ibaretama (Posto: IBARETAMA) : 67mm

Aracati (Posto: AEROPORTO DE ARACATI) : 66mm

Aquiraz (Posto: BERRA BODE-ETS) : 64mm



