Carnaval: vacinação contra Covid por livre demanda tem procura em Fortaleza neste sábado

No fim de semana de Carnaval, a Capital cearense conta com dois pontos de vacinação contra Covid-19: shoppings RioMar Fortaleza (Papicu) e RioMar Kennedy. O POVO esteve no RioMar Fortaleza e registrou bastante procura de pessoas pela imunização por livre demanda, ou seja, sem agendamento. Há repescagem para todas as faixas etárias. As doses são ofertadas das 9 às 17 horas.

Nesses locais, são ofertadas a primeira dose (D1) e a segunda dose (D2) para adultos e adolescentes através de livre demanda e prazo limite de aplicação, no caso da D2.

Além do público em geral que perdeu a segunda (D2) ou a terceira dose (D3), crianças com idade entre 5 e 11 anos que não compareceram aoagendamento da primeira dose (D1) também podem ser imunizadas.

Os demais locais de vacinação, como Centro de Eventos, Iguatemi, Sesi Parangaba e postos de saúde, não vão realizar atendimento durante esta repescagem.

Com informações da repórter Gabriela Custódio

