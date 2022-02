Praias de Canoa Quebrada e Majorlândia recebem poucos foliões neste sábado, 26

De acordo com o decreto estadual atual, festas públicas estão proibidas. Canoa Quebrada e Majorlândia, cidades do litoral leste, são um dos principais destinos do cearense no período carnavalesco

As praias de Canoa Quebrada e Majorlândia, em Aracati, receberam poucas pessoas na manhã deste sábado de Carnaval, 26 de fevereiro. Com muitas restrições para evitar o contágio da Covid-19, as cidades do litoral leste são um dos principais destinos do cearense no período carnavalesco.

Equipe do O POVO esteve em Canoa Quebrada e Majorlândia nesta manhã, quando conversou com vendedores e turistas. Gustavo Freire, que trabalha como garçom na barraca Estrela do Mar, localizada em Canoa Quebrada, lembrou que a movimentação está bem abaixo do normal neste período.

Sobre o assunto Fim de semana do Carnaval deverá ter chuvas fracas a moderadas no Ceará

Ceará tem possibilidade de chuvas para o fim de semana; sábado deve ter mais precipitações

Carnaval: praias do litoral leste têm baixa movimentação neste sábado, 26

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com o decreto estadual atual, festas públicas estão proibidas. Decisão que rende opiniões divergentes entre quem depende do turismo em Aracati.

“É questão de segurança, a gente não quer que trave novamente o turismo. Fica muito difícil para a gente que depende 100% a possibilidade de fechar as portas novamente”, afirma Gustavo Freire, gerente de uma barraca de praia.

Sua opinião, no entanto, não é acompanhada pela do garçom Ed Façanha, que afirma que a situação em Canoa quebrada está “muito difícil”. “A movimentação está muito abaixo. Era para a praia estar lotada, mas infelizmente o vírus ainda causa muito medo nas pessoas”, afirmou.

Veja fotos de Canoa Quebrada:

Tags