Carnaval 2022: acompanhe o movimento em Fortaleza neste sábado, 26

Carnaval na Capital tem movimentação tranquila. As festas têm como requisito obrigatório a apresentação do passaporte vacinal e o uso de máscara

Com a abertura da época festiva, os foliões cearenses começam a se preparar para a comemoração do Carnaval nas praias, bares e clubes da Capital.

Neste fim de semana, 26 e 27 de fevereiro, seguindo os protocolos sanitários vigentes no decreto do Governo do Estado do Ceará, relacionados à prevenção da Covid-19, as festas têm como requisito obrigatório a apresentação do passaporte vacinal e o uso de máscara.

