Aquiraz recebe Fábio Júnior em apresentação gratuita

Aquiraz recebe Fábio Júnior em apresentação gratuita na Praça Matriz

Evento acontece em 25 de outubro na Praça Matriz e promete reunir famílias e fãs
No próximo dia 25 de outubro, às 19h, Fábio Júnior se apresentará gratuitamente na Praça Matriz de Aquiraz, cidade a 22km de Fortaleza. O cantor é conhecido por sucessos como "Alma Gêmea", "Só Você" e "Caça e Caçador", canções que marcaram gerações de brasileiros.

O show faz parte do “Festival Celebrando a Vida”, uma iniciativa da Prefeitura de Aquiraz que busca promover cultura e lazer para a população local. O festival apresenta, todos os anos, artistas que marcaram época antes dos anos 2000. No ano passado, o cantor e compositor José Augusto se apresentou no município.

A entrada para o evento é gratuita e a expectativa é de que a Praça Matriz receba grande público. Os organizadores informaram que a estrutura do show contará com cadeiras e recomendam que os interessados cheguem com antecedência para garantir um bom lugar.

"Nosso objetivo é proporcionar às famílias um momento para celebrar a vida ao som de músicas que marcaram gerações e emocionaram corações", afirmou a Prefeitura de Aquiraz sobre a proposta do show.

 

