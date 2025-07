7 dicas para se desenvolver no trabalho

6. Feedback é bússola, não termômetro

Você só sabe se está evoluindo se buscar feedbacks ao longo do caminho. “Não espere o fim do semestre para checar se deu certo”, recomenda Isadora Gabriel. Perguntas simples como “Você percebeu alguma mudança nisso que estou trabalhando?” ajudam a ajustar a rota em tempo real e manter a motivação.

7. Seu plano precisa conversar com sua carreira — não só com os feedbacks

PDIs baseados apenas em retornos pontuais de liderança costumam perder fôlego. “É claro que ouvir o outro importa, mas seu plano também deve refletir seus interesses, ambições e o que faz sentido para sua trajetória a longo prazo”, diz. Um desenvolvimento sustentável exige conexão com quem você quer ser — não só com o que esperam de você.

Mais do que metas ousadas ou checklists elaborados, o desenvolvimento profissional exige intenção, presença e prática contínua. “Não existe PDI perfeito, mas existe um plano que conversa com você, com sua fase de vida e com seus objetivos reais. E esse plano muda. Porque você muda”, conclui Isadora Gabriel.