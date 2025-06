PM e empresário são acusados de homicídio ocorrido em 2023 em Aquiraz

Caso é investigado pela Delegacia Metropolitana de Aquiraz / Crédito: Reprodução/Google Maps

A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública (CGD) investiga no âmbito administrativo um soldado da Polícia Militar do Ceará (PM-CE) suspeito de envolvimento em um assassinato ocorrido em 2023 em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza. Conforme portaria publicada na edição da última terça-feira, 3, do Diário Oficial do Estado (DOE), Francisco Ângelo Barbosa Felício foi preso em 25 de abril passado por força de uma mandado de prisão preventiva. Na ocasião, ele também foi autuado em flagrante por ter sido encontrada na casa dele uma pistola calibre 9mm.



Ele foi preso no bairro Mondubim, em Fortaleza. O POVO apurou que Francisco Ângelo é réu pela morte de Mário Batista Lima, assassinado com 17 tiros na manhã do dia 29 de maio de 2023 na Estrada do Metrô, na localidade de Chácara da Prainha.

As investigações da Delegacia Metropolitana de Aquiraz apontam que o crime foi executado a mando do empresário Francisco Eudes Ferreira Pinheiro. Seria uma retaliação a uma tentativa de homicídio que Francisco Eudes sofreu em 3 de maio de 2023 no bairro Henrique Jorge.

Neste caso, por volta das 20h30min, o carro em que ele trafegava foi atingido por disparos de arma de fogo que não feriram o empresário. Francisco Eudes já vinha sofrendo ameaças de morte que teriam ligação com a morte de um sobrinho dele, Francisco Lucas Pinheiro Lima, crime ocorrido em novembro de 2020 no bairro Barroso.

Mário Batista era um dos investigados pela morte de Francisco Lucas, crime que teria sido praticado por integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV). Esse inquérito, porém, segue em andamento, sem suspeitos indiciados.



Com relação ao homicídio de Mário Batista, a Polícia Civil colheu que um carro modelo pampa, de cor branca, foi utilizado pelos autores da execução. Em pesquisa ao Sistema Policial Indicativo de Abordagem (Spia) e em consulta a câmeras de vigilâncias de casas localizadas nas proximidades do assassinato, os investigadores descobriram a placa do automóvel usado na ação.

Essa placa é a mesma de um veículo modelo Fiat Strada Endurance CS pertencente à empresa de Francisco Eudes. O Spia ainda identificou, conforme a Polícia, que esse carro deixou a sede da empresa “minutos antes” do assassinato de Mário Batista, “bem como o seu retorno a empresa no início da tarde com algumas alterações em sua estratutura com o objetivo de dificultar as investigações”.

Conforme citado por uma decisão judicial ao qual O POVO teve acesso, os investigadores identificaram “uma sequência lógica entre a passagem do veículo pelas câmeras do sistema com a prática do delito”.



“Segundo o pedido, houve por parte dos investigados várias contradições, como a mudança de versões, apresentando uma pessoa (...) que teria confessado ser o autor do crime, mas com uma versão completamente contraditória às provas coletadas pela investigação”, consta na mesma decisão, que ainda menciona que os investigados “excluíram diversas conversas em aplicativo de mensagens”.

Justiça negou habeas corpus pedido pela defesa do acusado

Francisco Eudes ficou preso de 28 de julho a 28 de agosto de 2023 em cumprimento a uma mandado de prisão temporária. O empresário voltou a ser preso neste ano, desta vez por força de mandado de prisão preventiva.

Na última terça-feira, o Tribunal de Justiça do Estado (TJCE) divulgou acórdão negando pedido de habeas corpus feito pela defesa de Francisco Eudes e mantendo a prisão dele.