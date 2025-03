Três homens são denunciados por morte de irmãs no Carlito Pamplona

Repórter do caderno de Cidades

Vanessa e Vitória de Sousa da Silva teriam sido mortas por estarem andando em bairro dominado pela Massa, rival do Comando Vermelho, que age na região onde moravam

Três homens foram acusados, na última terça-feira, 18, pelo Ministério Público Estadual (MPCE) de matar duas irmãs de 17 e 20 anos em novembro último no bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza. A Justiça ainda decidirá se aceita ou não a denúncia.

Conforme a investigação da Polícia Civil, por volta das 23h20min do dia 14 de novembro de 2024, Vanessa de Sousa da Silva foi alvejada por 12 tiros enquanto transitava pela rua Monsenhor Rosa. Os atiradores seriam três adolescentes. A vítima morreu no local do crime.