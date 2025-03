Confusão que deixou dois mortos no Bom Jardim inicou após cobrança de aluguel

Ivan Melo, de 62 anos, foi socorrido, mas morreu no hospital. O homem que teria efetuado as facadas contra o idoso foi morto vítima de linchamento

Passageiros de um ônibus filmaram na sexta-feira, 21, uma confusão entre dois homens que resultaria mais tarde na morte de ambos. Um deles estava com um facão e desferiu golpes em um idoso: tudo aconteceu em um cruzamento movimentado das ruas Bom Jesus e Coronel Virgílio Nogueira, sob o olhar de motoristas, pedestres e curiosos no geral.

A vítima foi perseguida e esfaqueada em via pública. Pessoas que estavam no local filmaram toda a ação, no entanto, ninguém interferiu. Seu Ivan foi socorrido a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos.

Depois da vítima ser lesionada, os moradores se reuniram para perseguir o autor das facadas com pedras, paus e telhas. Ele foi linchado e o corpo foi encontrado nas proximidades.

A Polícia Militar foi acionada posteriormente. Há dois vídeos obtidos pelo O POVO, com dois momentos da violência. O primeiro retrata a confusão no cruzamento, no qual Ivan está ferido e tenta buscar socorro enquanto é perseguido pelo homem com o facão. O segundo vídeo mostra dezenas de pessoas arremessando pedras e correndo atrás do autor das facadas.