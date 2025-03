Homem cava buraco sem autorização na avenida Godofredo Maciel, em Fortaleza

Rapaz afirmou a populares que estava procurando algo que havia enterrado no local; Prefeitura afirma que areia já foi reposta e alerta que realizar escavações em logradouros públicos é infração grave e sujeita a multa

Um homem não identificado cavou um buraco no canteiro da avenida Godofredo Maciel, em trecho pertencente ao bairro Maraponga, em Fortaleza. A ação inusitada foi registrada durante o último 26 de fevereiro e voltou a ganhar notoriedade nos últimos dias, após um novo vídeo mostrar o avanço da escavação.

Imagens publicadas nas redes sociais mostram que a retirada de areia feita pelo homem, que não foi identificado, deixou um vão abaixo do canteiro, por onde circulam pedestres e ciclistas. A escavação foi tamanha, que evidenciou até as raízes de uma árvore existente no trecho.