Após aviso de chuvas intensas, mais de 60 cidades no Ceará registram precipitações nesta quarta-feira, 19

Cruzamento da avenida Zé Bastos com a avenida 13 de maio, durante a manhã desta quarta-feira, 19 / Crédito: Gabriele Félix

Ceará registra chuvas em pelo menos 62 municípios na manhã desta quarta-feira, 19. Em Fortaleza, no posto da Defesa Civil, há o registro de 48 mm entre as 7h de terça-feira, e as 8h desta manhã. O maior acumulado foi em Pindoretama, no Litoral de Fortaleza, com 145 milímetros. A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) emitiu um aviso meteorológico para chuvas intensas no território cearense deste terça-feira, 18, até às 12 horas desta quarta-feira, 19.

De acordo com a Fuceme, devido às áreas de instabilidade associadas ao posicionamento da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), há previsão de céu nublado a encoberto com eventos de chuvas intensas no centro-norte do Estado que, por consequência, deve favorecer transtornos como alagamento nos centros urbanos. No sul do Estado, região do Cariri e sul do Sertão Central e Inhamuns, também são esperados eventos pluviométricos, que devem variar de intensidade fraca a moderada, podendo acompanhar raios e rajadas de vento. Conforme a Funceme, ressalta-se que o aumento da nebulosidade e ocorrência das chuvas devem favorecer temperaturas mais amenas no Ceará. A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), principal sistema meteorológico responsável pelas chuvas no Ceará entre fevereiro e maio, encontra-se posicionada entre a linha do equador e 1°S.

Previsão para esta quarta-feira, 19

A previsão do tempo para a manhã desta quarta-feira, 19, aponta a possibilidade de um céu nublado com chuvas intensas na faixa litorânea do Estado, Maciço de Baturité e norte do Sertão Central e Inhamuns. Nas demais regiões, as chuvas devem ocorrer de forma isolada e passageira. À tarde, há potencial de Céu nublado com chuva de intensidade fraca a moderada, ocasionalmente forte na faixa litorânea, Jaguaribana e Ibiapaba. No centro-sul do estado, são esperados eventos isolados de chuva fraca. Na faixa noturna, o céu aponta a chance de tempo nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões com chuva na Ibiapaba, Litoral Norte, Sertão Central e Inhamuns, Cariri e Jaguaribana. Nas demais macrorregiões, alta possibilidade de chuva isolada.

Previsão para quinta-feira, 20 O céu da madrugada desta quinta-feira, 20, indica variação de nebulosidade parcialmente nublada com chuva em grande parte do Ceará. Pela manhã, o céu varia de nublado a parcialmente nublado com chuva na faixa litorânea do estado, Jaguaribana e norte do Sertão Central e Inhamuns. Na Ibiapaba, há alta possibilidade de chuva isolada. No turno vespertino, o céu pode variar de nublado a parcialmente nublado com chuva isolada em todas as macrorregiões. À noite, pode ser marcada por variação da nebulosidade em todas as macrorregiões com chuva na Ibiapaba, Litoral Norte, Sertão Central e Inhamuns, Cariri e Jaguaribana.