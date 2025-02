Aquiraz registra mais de 170 milímetros de chuva e prefeito pede que pessoas não passem pela Rodoviária

Prefeito pediu que as pessoas não passem pelo Terminal Rodoviário, onde há alagamentos mais severos. Essa foi a terceira maior chuva da série histórica do Município, que começa em 1979

Munícipio de Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza, registrou 172 mm de chuvas entre as 7 de terça-feira, 18 e as 7h desta quarta-feira, 19. De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), é a terceira maior chuva da série histórica, que começa em 1979.

A Secretaria de Obras de Aquiraz emitiu nota informando alagamentos no entorno do Terminal Rodoviário. O prefeito Bruno Gonçalves (PRD) apareceu, no meio da chuva, aconselhando as pessoas a evitarem a região.