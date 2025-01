Idosa de 85 anos morre após incêndio atingir residência em Aquiraz

Uma idosa de 85 anos morreu após incêndio atingir a residência em que ela morava no município de Aquiraz , na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na manhã desta segunda-feira, 20. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) foi acionado para a ocorrência.

De acordo com a corporação, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) e Perícia Forense (Pefoce) também foram acionadas para o caso. Após a confirmação de segurança estrutural no imóvel, os Bombeiros retornaram à base. Ainda não há informações do que provocou as chamas no loca.