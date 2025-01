Vídeo flagra grupo criminoso durante invasão de bar e execução em São Gonçalo do Amarante

Indivíduos armados e encapuzados entram no imóvel e realizam vários disparos

Um vídeo de câmeras de vigilância flagrou o momento que um grupo criminoso encapuzado invadiu um bar localizado no Siupé, localizado em São Gonçalo do Amarante, no sábado, 18. Os indivíduos efetuam vários disparos contra a vítima, que seria filho da proprietária da residência.

A imagem mostra o horário de 15h40min, quando os criminosos entram com arma em punho ordenando que as pessoas coloquem as mãos na cabeça. É possível ouvir gritos de pessoas implorando para que os homens não atirassem.