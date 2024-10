Aquiraz: operação da PF investiga fraude de falso cadastramento para seguro-defeso

Dirigente de colônia de pescadores é investigado por estelionato e falsificação de documentos. Ele estaria filiando não-pescadores para recebimento de seguro-defeso em troca do recebimento de parte do benefício

O dirigente de uma colônia de pescadores no município de Aquiraz, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), está sendo investigado por filiar não-pescadores para recebimento de seguro defeso. Dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos durante a manhã desta quarta-feira, 23, contra o homem que estaria descontando parte do benefício indevido em troca do cadastro irregular.



As investigações foram iniciadas após denúncia da Federação das Colônias de Pescadores do Estado do Ceará (Fepesce), que apontou a existência de possíveis falsos cadastros de pessoas que não seriam, de fato, pescadoras. Não foram indicados os valores irregulares que teriam arrecadados com a fraude.