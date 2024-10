Mais Médicos: CE tem 1,7 mil profissionais em atuação por meio do programa

Com a retomada do programa Mais Médicos em 2023, pelo Governo Federal, o Ceará apresenta cerca de 1,7 mil profissionais em atuação . O dado foi divulgado no último dia 18, pelo Ministério da Saúde. Em menos de dois anos da retomada, o programa alcança cerca de 80% dos municípios com menos de 52 mil habitantes.

Programa tem avanço entre os municípios de maior vulnerabilidade social

Pela primeira vez na história do programa, o Ministério da Saúde abriu vagas para a Amazônia Legal. Na região, municípios de muito alta vulnerabilidade social passaram a ter médicos pela primeira vez em 2023. Sendo eles: Amapá do Maranhão (MA), Anori (AM), Calcoene (AP), Lizarda (TO), Nhamunda (AM), Paranã (TO), Quaticuru (AM), Santa Isabel do Rio Negro (AM), Santa Luiza do Pará (PA), Joselandia (MA), Pium (TO), Rapousa (MA) e Senador Alexandre Costa (MA).

Além disso, no primeiro semestre de 2024 foi aberto um edital do programa, com oportunidades de assistência aos povos tradicionais nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas, os DSEIs. O Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) é a unidade gestora descentralizada do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SasiSUS).

É um modelo de organização de serviços – orientado a um espaço etno-cultural dinâmico, geográfico, populacional e administrativo bem delimitado – que contempla um conjunto de atividades técnicas, visando medidas racionalizadas e qualificadas de atenção à saúde.