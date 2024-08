Cartilha reúne dados sobre violência e impactos no desenvolvimento infantojuvenil no Ceará

Material será publicado no portal da Secretaria da Proteção Social do Ceará (SPS) e deve auxiliar nas ações das políticas públicas vigentes e futuras na pasta estadual

Durante o encerramento da programação do Mês da Primeira Infância, a Secretaria da Proteção Social do Ceará (SPS) lançou uma cartilha sobre Infâncias e Juventudes do Ceará. O documento reúne dados sobre violência no público infantojuvenil, consequências no desenvolvimento e orientações no desenvolvimento com o público para servidores e técnicos que atuam com o tema no Estado.

A divulgação do documento ocorreu na manhã desta sexta-feira, 30, no auditório da SPS, no bairro Joaquim Távora, em Fortaleza. A cartilha foi elaborada durante um ano pela SPS em parceria com o Instituto ProMundo e o Fondation Chanel. Além da cartilha, também foi realizada uma palestra sobre paternidade ativa para os servidores e técnicos da secretaria.

De acordo com a coordenadora do Programa Mais Infância, Dagmar Soares, a cartilha traz estatísticas sobre paternidade por meio de dados sobre o número de mães solos, gravidez na adolescência e quais os fatores impactam no desenvolvimento infantil. “A criança pequena pede afeto. Quando ela não tem casa, ela procura na rua e o risco dela ser tomado pela violência é muito grande”, exemplifica.