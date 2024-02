Duas pessoas são presas em ações da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará

No mesmo trabalho, a Ficco então deu cumprimento a um mandado de prisão em desfavor de um homem de 36 anos. Natural de Aquiraz, ele foi condenado pelo crime de roubo.

A ordem de prisão havia sido expedida pela Vara Criminal de Aquiraz.

A Ficco é composta pela Polícia Federal (PF), Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE), Polícia Militar do Ceará (PMCE), Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN), Perícia Forense do Estado do Ceará (PEFOCE) e Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado do Ceará (SAP).