Novo Oriente registra maior chuva do Ceará no dia; veja previsão

As chuvas foram registradas em, pelo menos, 65 cidades do Estado

O município de Novo Oriente, a 402,6 km de Fortaleza, registrou a maior chuva do Ceará entre as 7 horas dessa quarta-feira, 21, até as 7 horas desta quinta, 22, com 80 milímetros (mm) detectados (posto: Novo Oriente). As chuvas foram registradas em, pelo menos, 65 cidades do Estado. Os dados são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Logo depois de Novo Oriente, aparecem os municípios de Ibiapina (posto: ibiapina), com 79.5 mm, Amontada (posto: Nova Conquista), com 49 mm, e Granja (posto: Açude Gangorra), com 63 mm.