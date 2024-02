Polícia deflagra operação "Falso Advogado" em Fortaleza

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), em parceria com a Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC), deflagrou na manhã desta quinta-feira, 22, a operação "Falso Advogado", com o objetivo de cumprir mandados de busca a apreensão por crimes de estelionato e fraudes de precatórios .

A operação conta com 50 equipes da PC-CE, do Departamento de Polícia Judiciária Especializada (DPJE), do Departamento de Recuperação de Ativos (DRA), do Departamento Técnico Operacional (DTO), do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), do Departamento de Polícia Judiciária da Capital (DPJC), Departamento de Polícia Judiciária Metropolitana (DPJM) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core).

A terceira fase da ofensiva deflagrada no Ceará é realizada com o apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência (Diopi) e da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).

Mais detalhes sobre a ação serão divulgados, no fim da manhã desta quinta-feira, 22, em coletiva de imprensa na sede da PC-CE, no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) do Ceará, em Fortaleza.